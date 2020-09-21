Минниханов объяснил, почему мэра Казани должны выбирать не жители, а депутаты

Сегодня на первой сессии Казанской городской Думы Рустам Минниханов пояснил, почему мэра столицы республики должны выбирать депутаты, а не горожане. Перед этим Ильсур Метшин в очередной раз был избран мэром Казани, а представитель фракции КПРФ заявил, что в Казани нужно ввести прямые выборы мэра.

"Мы этот опыт тоже изучали, к сожалению, больших преимуществ мы не увидели. Вы каждый избран населением, и вы выбираете своего командира. Я думаю, что это ваша ответственность, что вы будете работать в одной команде", - сказал глава республики, обращаясь к депутатам Казгордумы.

Минниханов также отметил, что данная форма - выборы мэра депутатами - уже оправдала себя в Татарстане и в Казани. В заключение президент РТ попросил депутатов оказать поддержку Ильсуру Метшину.

Добавим, что в России от прямых выборов мэров стали отказываться с 2014 года, на сегодняшний день они существуют в семи региональных столицах: Улан-Удэ, Абакане, Новосибирске, Якутске, Томске, Анадыре и Хабаровске.