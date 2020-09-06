В Казани пенсионер перевел лжесотруднику банка более трех миллионов рублей

4 сентября местный житель 1946 года рождения обратился в УМВД по Авиастроительному району города Казани с просьбой привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое путем мошенничества завладело денежными средствами в размере 3250000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что 28 августа пенсионеру поступил звонок от "сотрудника службы безопасности одного из банков", который сообщил, что персональные данные потерпевшего попали к мошенникам и те пытаются снять все его сбережения с банковских счетов. Чтобы предотвратить сомнительные сделки, пенсионеру предложили перевести все деньги на резервные расчетные счета и банковские карты.

Так как звонивший не только назвал казанцу его ФИО, но и паспортные данные, у последнего не вызвало сомнений, что он общается с сотрудником банка. Мужчина выполнил все данные ему инструкции. Ему обещали, что 4 сентября к нему приедет курьер с банковскими картами, на которые тот перевел свои сбережения.

Засомневавшись в действиях "банкира", мужчина обратился в полицию.

В ведомстве также предостерегают:

"Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, обратился к вам по имени отчеству, знает, где живете и сообщил, что с вашей карты происходит списание денежных средств или проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали - прервите разговор – это мошенник".

В таком случае необходимо обратиться лично в банк.