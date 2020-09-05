«Маски мы не отменяем»: в Роспотребнадзоре отметили, что жители Татарстана «расслабились»

Расслабляться и терять бдительность рано, впереди - сезон гриппа и ОРВИ. Об этом сегодня на онлайн-конференции напомнила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

"Люди рано самоуспокаиваются. Меры профилактики [коронавируса] должны быть обязательно. Маски мы не отменяем. Впереди сезон гриппа и ОРВИ, который в сочетании с коронавирусом будет сложным", - отметила она.

Также Авдонина сообщила, что время сезона гриппа и ОРВИ будут вводиться локальные ограничительные мероприятия для отдельных коллективов и учреждений.

Добавим, что на 5 сентября в Татарстане выявлено 6644 случая коронавируса, умерли 62 пациента, выздоровели 5512 татарстанцев.