В Казани судебные приставы забрали у матери годовалую девочку. Они жили в антисанитарии

В Казани судебные приставы передали органам опеки и попечительства годовалую девочку. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.



Известно, что это произошло после суда, где признали условия жизни девочки ненадлежащими. Дочь воспитывалась в антисанитарии и часто оставалась без присмотра.

Помимо этого, мать девочки имела еще двоих детей. Лишенная родительских прав женщина также не выплачивала алименты на их содержание, за что привлекалась к административной и уголовной ответственности.

Судебные приставы совместно с представителями органов опеки и попечительства выехали по месту проживания женщины, чтобы забрать девочку. Ее доставлен для осмотра в детскую больницу. В дальнейшем она будет проживать в доме ребенка.

Напомним, что вчера в Казани произошло еще одно происшествие с участием ребенка: 12-летний мальчик был найден на качелях в состоянии комы.