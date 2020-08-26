Сломанные кости, рваные травмы и смещения: в Казани бетономешалка сбила на «зебре» двух женщин

Две женщины пострадали в результате ДТП с бетономешалкой. Видео с места происшествия распространили в социальных сетях.

Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Казани, 25 августа в 16-45 водитель "КАМАЗа" ехал по улице Минская со стороны Фучика в направлении проспекта Победы. Совершая поворот налево, он не пропустил двух женщин, которые передвигались в это время на зеленый свет по пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы серьезно пострадали. У 53-летней женщины зафиксированы множественные открытые переломы костей правой голени со смещением и отслойкой кожи, перелом и вывих стопы со смещением, закрытый переломом левой бедренной кости со смещением, ушибленная рваная рана левой теменной области, травматический шоком третьей степени. У второй пострадавшей, 55-летней женщины повреждены ноги, а именно: открытая многооскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением. Они обе были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

Напомним, что ранее в Казани трех студенток медколледжа госпитализировали после серьезной аварии.