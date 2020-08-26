В Казани трех студенток медколледжа госпитализировали после серьезной аварии

Три студентки человека пострадали в результате ДТП на улице Гаврилова в Казани. Об этом сообщает канал "Вызов 112 ТНВ" с припиской "три студентки медколледжа пострадали в аварии".

По предварительной информации, водитель "Ауди" поворачивал на высокой скорости, в результе чего и произошло столкновение. Автомобиль "Невроле Нива" после удара отбросило в сторону на газон. В какой машине находились сами девушки, не уточняется.

Пострадавших госпитализировали, однако об их состоянии на данный момент неизвестно.

Напомним, что вчера в результате аварии в Альметьевске трех человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Там столкнулось одновременно четыре автомобиля.