Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики зарегистрировано 6338 случаев COVID-19, 57 из них скончались после заражения.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что за сутки выздоровели 36 жителей республики.

По данным оперштаба по борьбе c новой коронавирусной инфекцией в РТ, 9 человек из 30 были госпитализированы, 21 получает лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Напомним, что в России началось масштабное исследование летучих мышей на коронавирус.