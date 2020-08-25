В России началось масштабное исследование летучих мышей на коронавирус

Роспотребнадзор РФ начал исследовать на наличие коронавирусной инфекции летучих мышей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Целью такого проекта является выявление возможных путей распространения вирусов, оценка эпидемических рисков. Исследование затрагивает разные регионы РФ: Москва и Подмосковье, некоторые области Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края).

"В настоящее время уже собрана большая коллекция биопроб (образцы фекалий) от летучих мышей разных видов, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря. (После взятия проб животных возвращают в их естественную среду – такова принципиальная позиция всех ученых, участвующих в этом проекте.) В процессе выполнения проекта планируется проанализировать более полутысячи особей и с помощью метода высокопроизводительного секвенирования получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов, выявленных в этих образцах", – уточнили изданию в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила сроки завершения пандемии COVID-19.