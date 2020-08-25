В Казани сотрудника МВД по борьбе с наркотиками поймали на взятке в 350 тысяч рублей

В Казани по подозрению в коррупции был арестован сотрудник правоохранительных органов. Известно, что Айзат Салимзянов, занимавшийся борьбой с наркотиками в отделе МВД, принял взятку в размере 350 тысяч рублей.

Следствие считает, что деньги полицейскому предложил родственник одного наркозависимого казанца, на которого должны были завести уголовное дело. При этом полицейский не успел получить всю сумму.

Подозреваемый капитан полиции действовал в сговоре с пока не установленными коллегами-полицейскими. Об этом сообщает "Реальное время". По их информации, Салимзянов написал рапорт об увольнении в конце июля и к моменту задержания не являлся сотрудником внутренних органов. Несмотря на это, будет заведено уголовное дело.

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