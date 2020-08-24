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Штаб Навального: глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров потратил в 4 раза больше, чем заработал

24.08.2020, 16:15 184 2 prokazan.ru
Политик владеет недвижимостью на 350 млн руб

Глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров потратил на свою недвижимость 350 миллионов рублей, однако его семейные доходы за 10 лет на государственной службе не превышают 85 миллионов рублей. Об этом сообщили корреспонденту ProKazan.ru в казанском Штабе Навального

"Мы нашли участок в 5000 кв.м и стоящий на этом участке дом в 1700 кв.м. в Боровом Матюшино. Эта недвижимость принадлежит дочери Сафарова Диане. Мы оцениваем стоимость участка с домом в 60-70 миллионов рублей. Мы считаем, что Диана Сафарова не могла позволить себе покупку данной недвижимости. Жене Асгата Сафарова Луизе принадлежит квартира  элитном ЖК "Дворцовая набережная". Квартира куплена в 2010 году примерно за 20 миллионов рублей. При этом общий доход семьи Сафаровых в 2010 год меньше 4 миллионов. Помимо этого семья Сафаровых с 2001 года владеет квартирой в "Таифовском" доме на улице Патриса Лумумбы. Младшая дочь Сафарова Элина владеет домом в 520 кв.м. в крымском Форосе на берегу Чёрного моря. Цену дачи мы оцениваем в 200-250 миллионов рублей", - рассказывают в Штабе, ссылаясь на официальные документы, декларации, фотосъемку с квадрокоптеров и спутниковые изображения недвижимости политика. 

"Мы не верим, что сам Асгата Сафарова, его жена или дети сами могли купить всё это дорогостоящее имущество", - подытоживают они свое расследование.

Напомним, что свою карьеру Сафаров начал с телохранителя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после стал главой МВД республики. В 2012 году, после истории с пытками в отделе полиции "Дальний", он подал в отставку. После этого его назначили главой аппарата президента Рустама Минниханова. Эту должность он занимает и сегодня. 

 

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комментарии

Горожанин
0
24 августа 2020
16:37
ой боюсь меня тоже за жoпу возьмут... заработал 6000, а налогов заплатил 25 000
Горожанин
0
24 августа 2020
16:46
Там в правительстве Татарстана в любого пальцем ткни, все владеют имуществом на миллионы.

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