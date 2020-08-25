Вчера вечером около «Меги» неожиданно загорелся автомобиль

На парковке около торгового центра "Мега" в Казани загорелась легковушка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Как известно, сообщение о пожаре поступило в подразделение вчера вечером. По приезде на место происшествия сотрудники ведомства установили, что горит "Лада Ларгус". Сам пожар начался с возгорания в районе моторного отсека. Справиться с огнем, распространившимся на площадь в два квадратных метра, спасателям удалось довольно быстро.

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что недавно в Татарстане во время пожара женщина с четырьмя детьми чуть не сгорели, пока муж был в рейсе.