Всемирная организация здравоохранения сообщила сроки завершения пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус надеется, что победить вирус окончательно удастся менее чем за два года. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на его слова на брифинге в Женеве.

Он напомнил, что пандемия испанского гриппа, охватившая мир в 1918 году, длилась два года.

"Вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вирус, но в то же время у нас есть технологии и знания, чтобы его остановить", - передает издание его комментарий. - Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и будут проявлены национальное единство и глобальная солидарность".

Напомним, что Татарстан вошел в светло-зеленую зону по динамике распространения коронавирусной инфекции.