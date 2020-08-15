В Татарстане выявлено 28 новых случаев коронавируса

В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19, передает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых заражений выявлено в Казани - 24 случая. По одному случаю инфицирования зарегистрировано в Альметьевском, Зеленодольском и Нурлатском районах. 4 случая заражения завозные, 24 контактные.

Всего в Татарстане за весь период пандемии выявлено 6 046 случаев заражения коронавирусом, из них 53 с летальным исходом. О двух смертях стало известно вчера.