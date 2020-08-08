Казанский художник, который рисовал голыми девушками, проводит перфоманс на Баумана

Казанский художник Альберт Закиров на этих выходных рисует на Баумана картину, в создании которой могут принять участие все желающие. Об этом сообщает галерея современного искусства БИЗОN.

Сам автор нарисует только контур, каждый прохожий сможет взять кисть и дорисовать что-то по своему желанию внутри. Картину Закиров планирует подарить галерее, где сейчас проходит выставка его работ.

В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу Альберт Закиров уже устраивал подобный перформанс. Тогда художник нарисовал силуэт кота и позволил всем гостям столицы и казанцам внести свою лепту в наполнение силуэта краской. Позже автор доработал детали, и сейчас картина "Кот казанский" – результат творчества людей со всего мира – выставляется в галерее современного искусства БИЗОN.

Напомним, особо Альберт Закиров известен эпатажными работами, созданными с помощью голых женских тел.