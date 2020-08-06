В Казани на территории строящегося детсада погиб рабочий

В Казани на территории строящегося детского сада погиб рабочий. Об этом сообщил Следком РТ.

По информации ведомства, 5 августа на территории строящегося объекта у дома по улице Рахлина погиб 28-летний рабочий. По предварительным данным мужчина получил удар током от сварочного аппарата во время сварки полипропиленовых труб. В результате он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время проведения работ.