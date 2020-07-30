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Фото http://nevadm.ru/

На Курбан-Байрам в Татарстане объявили штормовое предупреждение

30.07.2020, 12:05 82 0 prokazan.ru

Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, 31 июля в республике ожидается ухудшение погоды. 

"Днем и вечером 31 июля 2020 года на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град", - говорится в сообщении. 

Напомним,что 31 июля отмечается Курбан-Байрам, этот день объявлен в республике выходным, а сам праздник пройдет в условиях ограничений. 

"В преддверии великого праздника я вновь вынужден напомнить всем о санитарно-эпидемиологических условиях, в которых нам с  вами предстоит встретить Курбан-байрам. Пандемия все еще – среди нас, поэтому гает пройдет с рядом условий, который обязан соблюдать каждый, кто придет в мечеть. Я прошу отнестись к этим требованиям со всей ответственностью и серьезностью и прийти на праздничный намаз только при наличии защитной маски, перчаток и собственного намазлыка. Прошу также помнить о правиле соблюдения социальной дистанции между верующими во время намаза! Кроме того, к сожалению, на данный момент в мечети не могут собираться более 100 человек, поэтому большинству из нас придется совершить намаз на открытом воздухе", - напомнил Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. 

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