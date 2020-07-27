С сегодняшнего дня, 27 июля, в Казани стало доступно подключение к сервису заказа такси DiDi. Указано, что подключиться уже могут водители и таксопарки. Комиссия для водителей в Казани, которые зарегистрировались в DiDi и были допущены к платформе составит 5% в течение периода запуска, данный срок определит компания.

Также китайские партнеры обещают казанским водителям комплексные меры безопасности и круглосуточную техподдержку. Центр для водителей размещен по адресу ул. Салиха Сайдашева, 12 БЦ "Рябина".

В сообщении компании также указано, что "огромный экономический потенциал и проактивная политика в отношении инноваций в России, в частности в Татарстане, обеспечивают идеальные условия для создания новых технологий и услуг для удовлетворения высокого локального спроса на перевозки. Возможность прихода DiDi в регион имела положительный отклик со стороны представителей местной власти на подготовительном этапе. 23 июня Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, пригласил DiDi присоединиться к местному бизнес-сообществу."