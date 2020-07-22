В конце мая 2020 года в Татарстане под поселком Осиново началось строительство мусоросжигательного завода (далее МСЗ - прим.ред.). Оно стартовало после того, как немецкие компании, выбранные для проведения экологических экспертиз, презентовали общественности свои результаты. Как заверили людей в правительстве РТ, завод полностью безопасен.

"Сейчас строительство завода по термической переработке отходов в энергию в Казани находится на подготовительном этапе. В мае после получения положительного заключения международной экспертизы было выдано разрешение на строительство. Также сразу был выбран генеральный подрядчик – компания "Татнефтопроводстрой". В данный момент площадка уже ограждена забором, ведется устройство временного строительного городка, также прокладываются временные сети. После этого начнутся основные строительно-монтажные работы", - сообщает компания-инвестор проекта МСЗ "РТ-инвест".

Под Осиново началось строительство МСЗ

Четыре года активисты и местные жители стремились не допустить этого шага. Они устраивали митинги, многодневные забастовки, отстаивали права в судах, однако помешать строительству не смогли.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с одним из активистов общественного движения "Нет мусоросжигательному заводу" Антоном Голубковым и узнал, кто на самом деле заинтересован в появлении МСЗ и чего ожидать от активистов далее, ведь, как он сам говорит, они "готовы терзаться до конца, сколько хватит сил".

Еще до начала строительства, как только станут известны результаты экспертиз, Президент РТ Рустам Минниханов обещал членам протестного движения встречу, однако площадку уже строят, а встречи нет и, по мнению активистов, она вряд ли состоится.

Антон Голубков, один из лидеров движения против строительства МСЗ

"Встречаться он, конечно, с нами не будет. Это очевидно. Одно дело встречаться с людьми, с которыми заготовлены диалоги, а другое - общаться с реальными, которые зададут вопрос пулей в лоб. Конечно, он таких людей боится или стесняется. Поэтому до сих пор он с нами не встретился, отправил к нам Нигматуллина (Рустам Нигматуллин, первый заместитель Премьер-министра РТ - прим.ред.). Тот вел себя очень некорректно, вызывающе, нагло перебивал. Минниханов же и без экспертизы был на все согласен. Это чисто денежный вопрос. Почему, думаете, дорогу начали строить, когда результатов экспертизы еще не было? Все упирается в отсутствие воли, отсутствие желания что либо делать и нежелание защищать своих жителей со стороны Минниханова. Он защищает только интересы бизнесменов и инвесторов. Мы много общались с другими протестными группами. Это и "Татфондбанк", которые потеряли свои деньги, дольщики "Салават Купере" - нигде навстречу он не пришел", - рассказывает Антон Голубков.

"Ставьте флаги все, кто хотите"

О том, что активисты хотят встретиться с президентом, говорится на протяжении всех четырех лет борьбы. Движение против строительства МСЗ за это время выросло в несколько раз. За свою активность, забастовки и громкие речи их стали обвинять в том, что лидеры движения куплены, а сам протест носит чисто политический характер.

"Нам Шипелов (Андрей Шипелов, инвестор АО "РТ-инвест" - прим. ред.) говорит, что мы пособники мусорной мафии. Смешно, ведь весь мусор принадлежит им", - рассказывает Антон.

Он не стесняясь говорит о политике, хотя сам к ней имеет отношения не больше, чем любой другой житель республики.

"Тут никакой сложности нет, - объясняет он. - Это все началось в 2017 году. Мы ходили по домам, собирали подписи, в Самосырово я лично ездил, собирал. Писали письма к Минниханову, к мэру, надеясь уговорить или выйти на разговор. Власть проявила себя несговорчивой. Мы простые жители. В политике никакого участия не принимали и вообще это в принципе нам не интересно. У нас есть огромная проблема, и мы пытаемся ее решить. Я думаю, что тем, кто этим вопросом плотно занимается - это активисты или просто местные жители, которые уже несколько лет следят за развитием событий, ходят на митинги, всем уже очевидно - вопрос чисто политический. Очевидна импотенция власти: они не готовы принять решение, поэтому мы стали действовать иначе. Мы сказали: ставьте флаги все, кто хотите, не ставили себе себе целью выбрать политическую силу. Мы вне политики. Политика - это же вещь такая: люди смотрят, что ты делаешь, и начинают доверять. Вам нужны рейтинги? Тогда не молчите - скажите что нибудь! Но никто сказать не смог, никакой активной поддержки нам не оказали. На первый митинг, который устраивали, мы позвали все партии. И "Коммунистическую партию РФ", и "Справедливую Россию". Глава ЛДПР выступал "за завод" - мы делали дебаты с их главой. Миргалимов (Хафиз Миргалимов, депутат Госсовета РТ - прим.ред.), коммунист, тоже выступил "за". Несколько раз он что-то "брякнул", продажный человек, а Прокофьев (Артем Прокофьев, член ЦК КПРФ, депутат Госсовета РТ - прим. ред.) вот, например, нам помогал. Так что нельзя сказать, какие мы. Нам поддержку оказывает и КПРФ, и "Левый фронт", раз от раза они приходят на митинги. Пока "открытку" не закрыли, и оттуда приходили ребята. Руслан Зиннатуллин (председатель партии "Яблоко" в РТ - прим. ред) нам активно помогал. На первом митинге он принес колонку. Я в "Яблоке"не состою, и не разделяю их позицию, но Руслана я уважаю. Активисты, не находясь ни в какой партии, приняли для себя решение, что вот мы - будем с "Яблоком".

Антон Голубков на митинге против строительства МСЗ Фото Бизнес-онлайн

"Весь этот проект всего лишь хитрая коррупционная схема"

По словам Антона, партии сами заинтересованы в том, чтобы занимать в отношении МСЗ определенную позицию. Однако не только им это выгодно. Активист утверждает, что круг лиц, заинтересованных "привязаться" к вопросу строительства объекта достаточно широкий, а "весь этот проект всего лишь хитрая коррупционная схема, чтобы одним гражданам жить еще лучше, за наши деньги и наше здоровье".

"Тут много лиц, и вряд ли только Минниханов в ней заинтересован", - рассказывает активист о том, чья на самом деле эта схема. - Когда в Казань пришел Метшин (Ильсур Метшин, мэр Казани - прим. ред.), он создал предприятие по ПЖКХ. Оно начало активно развиваться, причем это ПЖКХ могло получать муниципальные предприятия в свою собственность. Так им досталась Самосыровская свалка. Кстати, к 2018 году они полностью ее "ухайдакали", пришлось закрыть и рекультивировать. Но не только Метшин был на этой территории. Были и другие предприниматели, которые остались еще от старого мэра Исхакова. ПЖКХ стали оказывать на них давление, чтобы выжить. К 2018 году они полностью "отжали" у них полигон и заставили возить на свой, новый".

Общественник отмечает, что куратором этого проекта был бывший заместитель мэра Александр Лобов, который теперь работает в "РТ-инвест". Также в этой компании теперь числится и брат Лобова - Сергей Богатов: он является советником генерального директора Шипелова. По словам Антона, ранее "некто" Сергей Богатов работал в администрации города главой жилищной политики и был пойман на взятке.

"У меня возникает логичное подозрение, что это тот самый Сергей Богатов, и вместе с братом они теперь работают в РТ-инвесте, хотя раньше Лобов работал в администрации города Казани и там решал "мусорные" вопросы. На кого он работал? Он работал на Метшина. Метшин продал РТ-инвест компанию по ПЖКХ. Вот они все вместе туда перешли", - высказывает свои подозрения Антон Голубков.

Конфликт интересов активист подтверждает еще одним стечением обстоятельств.

"В последний раз, когда мы встречались с Нигматуллиным (Руслан Нигматуллин, первый заместитель Премьер-министра РТ - прим. ред.). Метшин тоже пришел на встречу. Но зачем? Метшин нам как бы и не нужен. Это же вопрос республиканский. Мы прямо сказали: "Извините, а зачем вы здесь находитесь? Мы с вами не планировали разговаривать. Вы нам в данном вопросе не нужны. Мы пришли к правительству Республики Татарстан". Я считаю, что если мэр не решает этот вопрос, если это вопрос на уровне республики, зачем тут мэр? Сразу понятно, что он лично и занимается вопросом. Он и его люди - Лобов, левая рука, и Гиниятуллин, правая рука (Искандер Гиниятуллин - глава комитета ПЖКХ исполкома - прим. ред.)"

Акция против строительства МСЗ

Проект завода "взялся из ниоткуда"

По словам Антона, весь этот "мусорный дележ" начался задолго до проекта МСЗ и найти его истоки довольно сложно. Однако о самом появлении завода активист знает достоверно: появился он сразу с нарушениями.

"Он взялся он из ниоткуда. В европейских странах муниципалитет решает, что существует определенная проблема на основании мнения жителей. Он размещает заявку - тендер, чтобы построить завод и проблему решить. После этого власти выбирают того, кто возьмется за этот проект. Может, какая-нибудь австрийская компания или швейцарская. Они не знают заранее, с кем свяжутся. Сравним с Татарстаном. В один день - бац! - и в нашей территориальной схеме откуда-то появился МСЗ. Мы эту территориальную схему даже оспорили, но - бац! - и схему приняли заново. Нигде даже нет основополагающего документа, заявки, что республике вообще нужен МСЗ! Минниханов должен был внести предложение, узнать мнение жителей и только потом искать, как реализовать свою идею. Но у нас сначала появился инвестор. Зашел в кабинет к нужным людям, предложил проект, все сидящие согласились, и народ не спросили. Поэтому тут не вопрос - нужен ли жителям МСЗ, а вопрос - нужен ли он Минниханову? И он был решен задолго до 2016 года, потому что "РТ-инвест" еще в 2013 году говорили о призрачных планах, что будут строить МСЗ" - рассказывает Антон. Он как житель Самосырово оказался втянут в этот вопрос с первых дней, ведь изначально завод планировали построить именно там.

Как МСЗ будет получать прибыль?

Вы называете очень много заинтересованных лиц. Логично возникает вопрос - кто будет получать прибыль от мусорного проекта после строительства и запуска МСЗ и какие здесь вообще источники дохода?

"Источники дохода здесь такие: во-первых, республика получает денежный экологический сбор, то есть дотации - это деньги, которые должны пойти на развитие отрасли переработки", - поясняет активист.

Функционирование зеленого тарифа, описанное Антоном Голубковым

"Второй вопрос касается зеленого тарифа, продолжает Антон. - То, что после запуска МСЗ увеличится плата за электричество, известно давно и всем. Причем, это ведь будет повсеместно, не только в Осиново. Это размажется на всю страну. Зеленый тариф означает, что государство, борясь за экологию, готово покупать электричество от возобновляемых источников энергии, понимая, что оно стоит в несколько раз дороже. Естественно, если это солнечная энергия, но в 2016 году МСЗ каким-то образом приравняли к возобновляемым источникам энергии. В постановлении Медведева было написано очень хитро - "и прочие генерирующие устройства". Они даже не раскрыли суть, что это МСЗ. Завод, конечно, не только производит электричество, он его и потребляет, но это несравнимые в денежном отношении цифры".

Система денежного экологического сбора, описанная Антоном Голубковым

Экологические кампании сторонников МСЗ - пиар-ход?

По словам Антона, раз МСЗ производит энергию, он считается возобновляемым источником. Это один из доводов "за" строительство. О том, какими еще аргументами и действиями убеждают активистов и население в пользе завода и вовлеченности в проблемы экологии, он рассказывает далее.

"При министерстве экологии у нас есть провластная организация "Будет чисто!" - рассказывает лидер экологического движения. - Недавно при уборке русла Казанки, они провели акцию, собрали мусор, сфотографировались, а потом другие люди заметили, что свой мусор в пакетах они просто бросили. Вот такие вот казенные экологи. Та инициатива, которая прошла от РТ инвест и снабдила фандоматы, была сплошной показухой, которая ни к чему не привела. В Сан-Франциско, например, это была дополнительная мера. Когда они достигли определенного потолка своих возможностей по раздельному сбору отходов, они решили повысить его еще на 5 процентов и ввели эту залоговую систему. Магазин стал продавать продукцию на 5 рублей дороже, но через фандоматы это стало возвращаться. Вопрос с фандоматами - это вопрос третьей степени. Вот когда мы достигнем 50%, тогда сможем до 55% еще немного поднять, но сегодня это никакой роли не играет. Это исключительная пиар кампания, причем убыточная".

Также администрация города устроила Антону, как одному из лидеров протестного движения, поездку в Москву, чтобы своими глазами увидеть работу уже существующего там МСЗ.

"Меня как дурачка такого возили. Задача была меня убедить, что там все прекрасно, но я-то специалист по заводам. Я видел сотни разных заводов, меня удивить нельзя. Естественно, что завод в Москве чистый, красивый и дурно там не пахнет. Но вопрос не в этом. Важна документальная сторона. Я узнавал про анализы на шлак, на золу. Там еще около 40 наименований, но нигде нет оценки на диоксин. И самое главное, даже оценка на шлак делается всего один раз - при запуске. Естественно можно предположить, что когда завод проверяется, на него идет хороший мусор. Например, чистое стекло. Оно абсолютно инертно, мы ничего вредного не увидим. А вот через неделю, когда завод запустится с фактическим мусором, результаты будут абсолютно другие! На заводе я узнал, что на одну из экспертиз вообще завезли чистые прессованные пластиковые бутылки", - делится впечатлениями активист.

Результатам экспертиз, проведенных по инициативе Правительства РТ, лидер экологического движения не доверяет.

"Вопрос даже не в том, что мы не верим экспертизе. Здесь вопрос в том, какой объем информации был для нее передан. Мы, общественники, два года по судам добивались предоставления документации, однако все слушания проводились по одной третьей части документации. Вывод напрашивается, что и экспертиза проводилась тоже, скорее всего, только по этой части. РТ-инвест все это время ссылался, что остальное - это коммерческая тайна. Но ведь там находится самая ценная информация по тому, насколько завод будет безопасен! Если он безопасен, как утверждают уже много лет инвесторы, зачем скрывать? Тем более, когда нам выдали результаты экспертизы, на ней не было ни печати с ИНН, ни ОГРН, только треугольничек для документов. Потом в суде мы доказать ничем не сможем, что то, что здесь написано, это именно их документы, а не мы "подсунули". Естественно, мы отказались документы в таком виде принимать.

Удивительно, но такая ситуация абсолютно в каждом городе, где строится МСЗ. В Воскресенске, Наро-Фоминске, Солнечногорске - везде также добивались документации. Компании скрывают, потому что есть что скрывать. Сейчас одна частная организация по нашему заказу делает экспертизу. Это общественная независимая экспертиза, которую проспонсировали сами местные жители. Во время всех митингов мы буквально с бутылочкой ходили, чтобы на нее денежку собрать. Вот, накопили. Это чуть более 50-ти тысяч рублей".

Мы провели опрос и узнали, что жители Татарстана, напротив, результатам экспертизы поверили.

"У каждого должна быть определенная степень ответственности": что предпринять, чтобы справиться с мусором

На данный момент лидер протестного движения к действиям правительства подходит довольно критично, поэтому он предлагает собственные решения, которые, по его мнению, действительно должны помочь Татарстану справиться с "мусорным" вопросом.

"Например, на сегодняшний день оборот стеклотары на территории РФ запрещен. Для того, чтобы бутылку стеклянную снова пустить в оборот, снова из нее попить, нужно бутылку разбить расплавить, после этого отлить из нее новую, а потом можно снова из нее выпить, - негодует Антон. - Нужно убрать эту позицию и ввести определенный стандарт: банка для йогурта, банка для сыпучих. Определенный набор стандартизированный: по размеру, по весу, по цвету, но это уже вопрос федерации. Здесь, в Татарстане, нам нужно в первую очередь разделить отходы. Все фракции известны. Мы их разделить можем, но нужно чтобы мы могли их где-то накопить. Нужна площадка, где можно будет по отдельности складывать разные фракции. Здесь будет лежать стекло, здесь жестяная банка. Нужно выстроились потоки. Просто так сегодня не найдется предприниматель, который скажет, что сможет их переработать, потому что нет нужного объема. Я был в Санкт-Петербурге.Там активисты начали собирать банки из под йогурта, хотя они тогда еще никак не предполагали, как их сбыть. Но, когда они накопили достаточно большой объем, появился предприниматель, который взял и переработал. Вообще нужно создавать систему, удобную для людей! Не территориальную схему по обращению с отходами, где написано, где находится мусоросжигательный завод. Там должно быть прописано, кто и что должен делать, какая у этого мотивация, какое наказание. Каждый элемент в этой системе должен за что-то отвечать. Здесь и магазины, и жители, и производители. У каждого должна быть определенная степень ответственности. Например, жителей мотивировать тем, что будут сокращаться платежи, если они будут хорошо разделять мусор. Нужно вводить и штрафы - это тоже элемент системы".

Готов ли Татарстан решить "мусорный вопрос"?

О том, что Татарстан готов к подобным мерам, активист говорит, основываясь на личном опыте.

"Сейчас в Татарстане, например, Богдан Сабуров перерабатывает пластиковые бутылки. Он за свои деньги поставил сетки, а теперь собирает пластиковые бутылки по городу на газельке и все это перерабатывает. Администрация города ему денег не давала. Когда Файзулин (Ирэк Файзуллин, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России - прим. ред.) начал хвастаться наличием сеток, я сказал ему: вы к этому никакого отношения не имеете. Я на Кварталах увидел синий мусорный бак. Открыл его, а там полный бак стекла. Я так радовался! То есть поставили бак и люди стали приносить! Работает! Но поддержка такой структуры должна идти от законодательной власти. Сами жители, я думаю, не смогут организовать так процесс. И бизнес не сможет, бизнесмены еще не готовы к принятию волевых решений. Вот если мы полигон построим для сбора мусора, у нас выстроятся потоки, эти потоки начнут уходить в другие регионы, перерабатывающие заводы. На примере стеклянной тары, могу сказать, что люди готовы. Конечно, если люди видят, что везде грязно, они тоже думают - ну брошу, не страшно. А если видят, что чисто чисто - бросать уже не хочется. Это все наш выбор".

Антон Голубков на митинге против МСЗ

"Вероятность покушения существует"

От правительства протестное движение уже не ожидает активных мер, однако на встречу с Миннихановым еще надеется.

"Вы должны понимать, что, даже если мусоросжигательный завод построят, мы его закроем, - утверждает противники МСЗ. - Со своей стороны мы пытались сделать так, чтобы правительство Республики Татарстан вышло из этой некрасивой ситуации максимально для себя корректно, красиво, не теряя лицо. Для этого мы в 2018 году просили, уговаривали, сейчас уже перестали. Стали требовать, потому что лимит доверия исчерпан".

С течением времени движение становится все более серьезным. Недавно стало известно, что активисты приняли решение войти в муниципальные советы депутатов, ведь именно из-за согласия последних когда-то, вопреки мнению жителей, утвердили строительство завода. Теперь они борются через суды, доказывая невиновность задержанных за акции, право на владение информацией по экспертизам, проводят свои независимые оценки. С накалом противостояния между РТ-инвест, правительством Татарстана и группой"Нет мусоросжигательному заводу" возникает вопрос: появляется ли у активистов ощущение опасности. На фоне последних событий, когда за организацию заказного убийства одного активиста задержали экс-главу МинЭкологии Агляма Садретдинова, вопрос кажется вполне резонным.

Вера Карпель, один из лидеров движения против строительства МСЗ

Вера Карпель, еще один лидер движения, ответила на этот вопрос:

"Давление, конечно, на нас оказывать пытаются. Ведь мы мешаем серьезным людям зарабатывать большие деньги. Пока давят административками - назначением штрафов, арестов (до 10 суток) и обязательных работ. Дважды были нападения на активистов: в апреле 2018-го года разбили машину Фариде Гильмутдиновой, в январе этого года избили Александра Давыдова. Но их цель была - испугать, не более того, мне кажется. Именно покушений на жизнь, слава Богу, не было. И надеюсь, что и не будет. Не хочется верить, что кто-то из наших чиновников решится взять такой грех на душу. Хотя допускаю, что незначительная вероятность покушения существует. Но лично меня это не пугает".

В "РТ-инвест" нас заверили: компания хочет мирного разрешения всех вопросов.

"О каждом этапе работ мы будем информировать жителей Республики Татарстан. У нас созданы площадки в социальных сетях, где мы оперативно реагируем на вопросы жителей. Кроме того, мы будем проводить встречи и подробно рассказывать о технологиях термической переработки отходов", - сообщили ее представители.