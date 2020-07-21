17 июля 2020 года в Казани запустили проект «Корзина доброты», в рамках которого осуществляется сбор кормов и аксессуаров для животных из приютов Казани.

Программа организована торговой сетью «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь».

Принять участие в проекте «Корзина доброты» может любой желающий. Для этого нужно покупать корма, игрушки, наполнители для туалетов или впитывающие пеленки для собак и кошек, и оставлять их в специальных коробах, которые установлены в закассовой зоне пяти магазинов¹ «Пятёрочка» в Казани.

Все собранные пожертвования передаются благотворительному фонду помощи бездомным животным «Кот и пёс». «Пятёрочка» взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением акции.

В конце марта 2020 года «Корзина доброты» для бездомных животных запущена в Ростове-на-Дону, и на сегодняшний день позволила собрать более 520 кг корма.

Сбор кормов и аксессуаров для животных из приютов в рамках проекта «Корзина доброты» стартовал еще в октябре 2018 года. За время работы этого направления удалось собрать около 5 тонн продукции для оставшихся без хозяев кошек и собак.

¹Адреса магазинов: