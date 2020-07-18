В социальных сетях гуляет видео, на котором охранник торгового центра Парк Хаус избивает молодого парня за отсутствие маски.

"В Парк Хаусе так решают проблемы с людьми, которые не соблюдают правила", - пишет пользователь социальных сетей, анонимно опубликовавший видее.

Казанцы в комментариях негодуют: "Совсем уже дикари какие то охранники. Что спокойно нельзя сказать. Сразу крутить надо людей. На такой случай уж могли бы на входе в торговые центры положить маски одноразовые.. Не убыло бы от них. Бывает такое что люди забывают маски дома. Не бить же их за это... Вообще маразм какой то. Стыд и позор таким охранникам которые не могут в 21 веке решить все тихо мирно".

Они также отмечают, что данный случай уже не первый. Охранники в ТЦ, по их словам, часто бывают слишком агрессивны.

"Охрана ужас там..... именно из за некорректной охраны прекратили посещать Парк Хаус , конфликты всегда и человек в серой майке очень агрессивен и неадекватен", - вспоминает жительница города.

Сам молодой человек факт драки засвидетельствовал экспертизой. В городской поликлинике №7 он получил справку о наличии ушибов и ссадин на лице, шее и руках.

Молодой человек засвидетельствовал ушибы в больнице

Напомним, что в торговые центры в Татарстане открылись 15 июля и работают по строгим требованиям Роспотребнадзора.