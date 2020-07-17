В Татарстане на 17 июля подтвержден 31 новый случай COVID-19, из них один – завозной, остальные контактные. По данным оперштаба РТ, шесть человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 4

От 70 до 80 – 1

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 12

Набережные Челны – 3

Алексеевский – 1

Балтасинский – 2

Высокогорский – 1

Заинский – 1

Зеленодольский – 2

Кайбицкий – 1

Кукморский – 1

Лениногорский – 3

Мамадышский – 1

Нижнекамский – 1

Сабинский – 1

Ютазинский – 1

Таким образом, всего с начала пандемии в Татарстане выявлено 5157 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4017 человек, в том числе 38 за минувшие сутки.

Также продолжают фиксировать летальные исходы. 15 июля от коронавируса скончался житель Казани 1961 года рождения. 11 июля он был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №7 с коронавирусной инфекцией, осложненной внебольничной двухсторонней пневмонией средней тяжести.

14 июля состояние пациента резко ухудшилось, его перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. 15 июля произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия не помогли, медики констатировали смерть. Таким образом, всего в республике от коронавируса уже скончались 27 человек.