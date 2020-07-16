На озере Средний Кабан в Казани утонул человек, его тело достали спасатели с семиметровой глубины.

Инцидент произошел 14 июля днем; по системе «112» от очевидца в МЧС РТ поступило сообщение о том, что на озере Средний Кабан утонул мужчина. Он купался в необорудованном для этого месте, рядом были расположены предупреждающие аншлаги.

На место выехали спасатели водолазной группы и полицейские. Спустя почти сутки на расстоянии 30 метров от берега и глубине семь метров был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Тело передано правоохранителям.

Напомним, ранее в Казани погиб мужчина, который прыгнул в воду с Кировской дамбы.

