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Банк «Открытие»: россияне готовы отказаться от копейки

15.07.2020, 09:02 1 prokazan.ru

42% россиян (38% жителей Москвы и Московской области) считают, что в России уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи. Главный довод сторонников сохранения копейки в обороте — ее роль национального исторического символа, который не менее важен, чем рубль. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

61% опрошенных россиян заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. В прошлом году для оплаты товаров и услуг самую мелкую в стране монету использовали 13% россиян, в этом году — лишь 7%. Наибольшая доля тех, кто использовал однокопеечные монеты в расчетах в 2020 году — в Уральском (15%) и Приволжском (10%) федеральных округах. Реже всего расплачивались такими наличными деньгами за последний год жители Северо-Западного (4%) и Сибирского (6%) федеральных округов, а также Москвы и Московской области (также 6%).

58% россиян тем не менее заявили, что по-прежнему бережно хранят полученные на сдачу мелкие монеты номиналом в 1 копейку и 5 копеек. Оставляют на кассе или выбрасывают такие монеты 28% респондентов. 6% отдают эту мелочь со сдачи на благотворительность. Еще 2% обменивают такие монеты на безналичные деньги в специальных автоматах. 

Из тех, кто выступает за сохранение копейки, 38% респондентов (42% жителей Сибирского федерального округа и 40% жителей Москвы и Московской области) назвали ее историческим национальным символом России, не менее важным, чем рубль. 24% считают, что монеты номиналом в 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте. Наибольшая доля сторонников такой версии пользы копейки - в Сибирском (35%) и Уральском (30%) федеральных округах. 20% полагают, что копейка помогает научить ребенка копить деньги: такая точка зрения наиболее популярна у жителей Приволжского (25%) и Северо-Кавказского (24%) федеральных округов. 10% опрошенных уверены, что использование мелких монет позволяет экономить деньги: такого мнения чаще других придерживаются жители Уральского (16%) и Приволжского (14%) федеральных округов. При этом четверть опрошенных россиян (24%), в ответ на вопрос о плюсах использования копейки, заявили, что их нет.

С 2012 года в России прекращена чеканка монет номиналом 1 и 5 копеек, однако выпущенные ранее монеты такого достоинства продолжают находиться в бессрочном денежном обороте.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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комментарии

Горожанин
0
15 июля 2020
09:22
Ни о чём. ..

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