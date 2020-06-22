В Казани член УИК с правом решающего голоса отказался участвовать в работе своей комиссии

Андрей Бояршинов, член УИК № 361 Казани с правом решающего голоса, отказался участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля. Свою позицию он объяснил в видеозаписи, которую разместил Штаб Навального в Казани.

Среди причин Бояршинов называет сомнения в законности и легитимности процедуры голосования, тот факт, что порядок проведения не позволит обеспечить должным образом независимое общественное наблюдение и контроль, а также то, что голосование будет проходить в разгар пандемии коронавируса.

"На протяжении семи дней каждый из членов УИК будет контактировать с десятками людей, пришедших на голосование, а также участвовать в надомном голосовании. Все это создает дополнительные риски распространения инфекции", - считает автор видео.

Добавим, что по информации Штаба в России от участия в голосовании отказались уже 504 человека. Они подписались под обращением к членам избирательных комиссии, в котором заявляют: "Мы - не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами".