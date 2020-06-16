Недавно в соцсетях появилось видео, на котором мужчина посадил за руль маленького ребенка. По данному факту полицейские провели проверку, о результатах которой сегодня рассказали в пресс-службе ведомства.

"По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование. В ходе изучения видеоматериала и проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен государственный регистрационный знак автомобиля и личность водителя", - пояснили в полиции.

37-летний мужчина свою вину в нарушении п. 22.9 ПДД РФ признал полностью. Свой поступок он объяснил тем, что в тот момент его годовалый ребенок начал капризничать, отстегнулся из детского кресла и стал свободно перемещаться по салону автомобиля. Чтобы успокоить малыша, водитель взял ребенка к себе на колени и через несколько метров остановился. Успокоив сына, мужчина продолжил движение.

За нарушение ПДД РФ в отношении автовладельца составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 (перевозка детей, не достигших 12-летнего возраста без специального детского удерживающего устройства) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО). Кроме этого, сотрудниками ГИБДД была проведена профилактическая беседа с водителем о недопущении впредь нарушений Правил дорожного движения.