Клиенты банка «Открытие» представители малого и среднего бизнеса могут сдавать отчетность в налоговую инспекцию через интернет-банк «Бизнес-Портал». Сервис работает на базе технологий нового «Астрал Отчета» версии 5.0. Авторизация в сервисе осуществляется по технологии единого входа (SSO), что позволяет клиентами банка взаимодействовать с контролирующими органами непосредственно из личного кабинета интернет-банка.

С помощью сервиса пользователи могут:

► передавать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и РАР;

► настроить автоматические ответы на требования от ведомств;

► обмениваться документами любых форматов с контролирующими органами;

► загружать отчеты из других программ в виде xml-файлов;

► отправлять запросы в ИОН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В процессе передачи все файлы проходят дополнительную проверку. Сервис позволяет автоматизировать работу с требованиями от ФНС. При появлении нового требования клиенту поступает уведомление. При этом, сервис автоматически подготовит платеж на оплату, если клиент активировал такую опцию.

«Процесс сдачи налоговой отчетности стал гораздо проще и быстрее. Отправка через интернет-банк — очень удобный и безопасный способ предоставить информацию в контролирующие органы, который позволяет сэкономить время и обеспечить сохранность данных», - комментирует Владимир Пономарёв, руководитель проектов банка «Открытие».

Дарья Манухина, владелец продукта «Астрал Отчет»: «Многие компании стремятся к созданию систем, которые включают в себя сразу несколько сервисов. Такая многофункциональность позволяет решать не одну задачу пользователя, а целый комплекс. Компания «Астрал» уже несколько лет успешно реализует подобные интеграционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.