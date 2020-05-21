В Казани может открыться автокинотеатр. Компания "Каро" находится на финальной стадии согласования шести площадок в России, сообщает ТАСС со ссылкой на президента сети кинотеатров "Каро" Ольгу Зинякову.

"Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время - автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, поэтому мы сейчас на некой финальной стадии [согласования]", - сказала она.

Для запуска автокинотеатров, как пояснила Зинякова, необходимо только согласование городских властей. Уже формируют репертуар, в него войдут популярные ленты прошлых лет и картины, которые недавно были в прокате и спецпрограмма "Каро.Арт". Билеты в автокинотеатр будут продавать онлайн, попкорн и напитки подвозить к автомобилю за пять минут до сеанса.

Добавим, что аналогичные кинотеатры планируют открыть в Москве и Петербурге.