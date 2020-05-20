Жители Казани стали реже нарушать масочно-перчаточный режим, который введен в РТ с 12 мая. Об этом сообщили в городском УМВД. Накануне был проведен очередной рейд на улицах, в общественном транспорте и магазинах, злостных нарушителей не выявлено.

При этом без средств индивидуальной защиты в Казани замечали и самих проверяющих: так, около рынка на улице Голубятникова задержали мужчину, во время составления протокола он заснял сотрудницу правоохранительных органов, которая работала без маски и перчаток. Пост с видеозаписью появился в социальных сетях, жители города сочли пренебрежение средствами защиты со стороны сотрудницы полиции "двойными стандартами". После резонанса в СМИ и соцсетях руководство МВД заявило, что девушку проверят и накажут, а также отметило, что сотрудники снабжены масками и перчатками.

Ранее корреспондент ProKazan.ru узнал у юриста, врача и экоактивиста, разумно ли на самом деле повсеместно носить маски.