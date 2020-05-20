Жители Татарстана стремятся найти работу в госучреждениях

В апреле в Татарстане почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число желающих устроиться на работу в госорганы и некоммерческие организации. Об этом сообщают в компании hh.ru.

Выросла и конкуренция в сфере на 0,5 пунктов относительно апреля 2019 года: сейчас на одно предложение в госсекторе в Татарстане приходится порядка 9 человек, при этом умеренным уровнем считается 5-6 резюме на вакансию.

"На фоне кризиса многим соискателям работа в государственных структурах представляется более стабильной, чем в коммерческом секторе. Это подтверждают и исследования: среди основных положительных сторон работы в государственных органах соискатели наиболее часто упоминают такие критерии, как стабильность и постоянство, а также полное соблюдение Трудового Кодекса", - пояснила Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

Больше всего желающих устроиться на госслужбу соискателей в возрасте 26-35 лет, средняя ожидаемая заработная плата составляет 30 000 рублей. Среди соискателей есть представители таких профессий, как юристы, делопроизводители, инженеры, руководители проектов, водители, специалисты по работе с иностранными гражданами, бухгалтеры.