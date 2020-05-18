В Казани самозанятым вернут 24 миллиона рублей, которые в виде налогов они заплатили в 2019 году в городской бюджет. Об этом сегодня на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Средства вернут 19 тысячам самозанятых, которые приобрели этот статус в прошлом году. Всего в столице Татарстана на сегодняшний день зарегистрировано 21 333 самозанятых гражданина.

Напомним, что меру поддержки в виде возврата налогов за год анонсировал 11 мая Владимир Путин. Сегодня в мэрии Казани озвучили дополнительные меры поддержки, которые разработал для местного бизнеса муниципалитет.