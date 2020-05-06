В этом учебном году татарстанские школьники не вернутся за свои парты. Образовательный процесс они завершат в дистанционном режиме, сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

Планируется, что школьники с 1 по 8 класс завершат учебный год 23 мая, у учащихся 9, 10 и 11 классов он закончится 30 мая. Это связано с необходимостью подготовиться к выпускным экзаменам и к государственной итоговой аттестации.

Напомним, что в дистанционном режиме дети учатся с 6 апреля. Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснил, с какими трудностями сталкиваются в Татарстане на "дистанте" школьники, и почему преподаватели вузов от такой формы обучения готовы "на стену лезть".