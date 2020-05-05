Слухи о прекращении производства парацетамола ходят по стране уже второй месяц. Ранее ProKazan.ru проверял казанские аптеки на наличие жаропонижающего средства и выяснил, что в начале весны на аптечных складах его было достаточно.

Почему фармацевтические компании задумались о прекращении производства некоторых препаратов, хватает ли запасов парацетамола и ибупрофена на аптечных складах Казани, что говорят о парацетамоле медики, чем лечат коронавирус в местных больницах и как его можно вылечить дома - в материале ProKazan.ru.

Почему производить парацетамол - убыточно?

В конце апреля в СМИ начала появляться информация о прекращении производства парацетамола и ибупрофена крупными фармацевтическими компаниями.

О возможном прекращении выпуска препаратов заявили 7 российских фармацевтических компаний, в том числе "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез" и "Фармстандарт", сообщает РБК.

Свое решение компании объясняют низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и отрицательной рентабельностью их производства.

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток, которую выпускает "Биосинтез", составляет 10,1 руб., при этом производство одной упаковки обходится компании в 16,46 руб. Упаковка ибупрофена из 20 таблеток не должна быть больше 12,05 руб., однако себестоимость ее производства - 17,21 руб.

За последнее время цена субстанции парацетамола выросла более чем на доллар за килограмм, ибупрофена — почти на 6 долларов, пишет "Коммерсантъ".

Как отметил директор департамента внешних связей фармкомпании Stada Иван Глушков в интервью Business FM, дефицита не будет, всегда можно будет купить в аптеке аналог, другое дело, что он будет стоить дороже.

В 2009 году были зарегистрированы цены на жизненно важные препараты. Согласно правилам перерегистрации, введенным в 2019-м, новые цены не могут превышать уже существующие, значит, фармацевтические компании должны перерегистрировать их в сторону снижения. Лекарственные препараты стоимостью менее 100 рублей не подлежат обязательной перерегистрации, но на деле это значит, что цена на них просто не изменится.

Собираются ли в Казани прекратить производство парацетамола?

Корреспондент ProKazan.ru узнал у казанской фармацевтической компании "Татхимфармпрепараты", собираются ли они останавливать производство доступных жаропонижающих в ближайшее время. Сотрудник колл-центра компании заверил, что парацетамол и ибупрофен в ближайшее время продолжат выпускать в привычном объеме.

Корреспондент ProKazan.ru также выяснил у специалистов колл-центра "Справочная лекарств. 003", наблюдается ли дефицит парацетамола и ибупрофена в местных аптеках. Нехватки препаратов нет, сообщили сотрудники справочной.

Парацетамол

Нужен ли парацетамол казанцам?

ProKazan.ru узнал у своих подписчиков Вконтакте, принимают ли они парацетамол и ибупрофен при лечении ОРВИ и гриппа. Около 70% респондентов выбрали положительный ответ.





В комментариях к опросу жители Казани поделились своими методами по борьбе с острыми респираторными заболеваниями.

"ОРВИ может быть и без очень высокой температуры, тогда необходимости в жаропонижающих нет. Моя младшая дочь, например, болеет ОРВИ так: пару дней прозрачных соплей с температурой 37,3-37,5. Я, например, сбиваю температуру себе и детям после 38,5. До этой отметки мы переносим её терпимо. Фуфломицины, к которым относятся "противовирусные препараты" (на основе интерферона, гомеопатия, Кагоцел и прочее бесполезное), иммуномодуляторы не пьем, лечим только симптоматику, много пьем тёплой жидкости (чаи, морсы, компоты, воду), часто проветриваем комнату и увлажняем воздух, увлажняем слизистую носа промыванием физраствором. То есть лечимся так, как рекомендуют прогрессивные доказательные врачи", - написала подписчица Юлия.

Другой подписчик сообщества, Владислав, сообщил, что при лечении гриппа и ОРВИ пользуется народными средствами:

"Чай с медом или вареньем".

Подписчица Елена предпочитает лечиться свечами Виферон и назальными каплями Гриппферон.

Что говорят о парацетамоле медики?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать парацетамол при подозрении на коронавирус. Об этом еще в марте заявил представитель организации Кристиан Линдмайер.

Врачи временного инфекционного госпиталя на базе травматологического центра ГАУЗ "РКБ" МЗ РТ также отметили этот жаропонижающий препарат. Они назвали парацетамол самым эффективным препаратом для снижения температуры. Однако его рекомендуют принимать только при температуре выше 38,5 или плохой переносимости менее выраженной температуры.

Как рассказали ProKazan.ru специалисты инфекционного госпиталя, коронавирусную инфекцию они лечат при помощи таких препаратов, как калетра и гидроксихлорохин в сочетании с антибактериальной терапией. Ранее калетра использовалась для лечения пациентов с ВИЧ, однако в конце января 2020 года Минздрав включил препарат в список лекарств, рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции у взрослых.

Казанские врачи также сказали, как от нового коронавируса можно лечиться дома:

"Если клиническая форма такая, чтоб можно было пережить дома (то есть нет пневмонии, только клиника ОРВИ), то лечим, как и обычные ОРВИ - обильное питье, частые проветривания помещения и прочее. Можно применить гриппферон по одной дозе в каждый носовой ход 5 раз в день 5 дней в сочетании с умифиновиром по 200 мг 4 раза в день 5 дней".

Однако медики не советуют заниматься самолечением. При признаках ОРВИ они настоятельно рекомендуют вызывать врача на дом.

В целом по состоянию на 5 мая коронавирусом в России заразились более 155 тыс. человек. В Татарстане зарегистрировано 1208 пациентов с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция".