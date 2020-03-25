В Москве из аптек исчез парацетамол. Что происходит в аптеках Казани

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается.

От первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней. Вторые 100 тысяч случаев достигнуты за 11 дней. Еще 100 тысяч случаев произошли всего за четыре дня, сообщают "Известия".

Поддавшись панике, еще в январе россияне начали массово скупать маски и антисептики. К середине февраля во всех регионах страны, в том числе и в Татарстане, возник дефицит этих товаров. Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснил, когда в казанских аптеках появятся маски.

После того, как ВОЗ и врач Евгений Комаровский порекомендовали при лечении коронавируса принимать парацетамол вместо ибупрофена, в СМИ начали появляться сообщения об исчезновении этого жаропонижающего препарата из московских аптек. Москвичи озабочены дефицитом лекарства.

Позднее в беседе с НСН исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина опровергла эту информацию:

"Парацетамол, как нам сообщают из регионов, не в дефиците, информацией по Москве не обладаю. Пока отмечается дефицит одноразовых масок, антисептиков для обработки рук".

Корреспондент ProKazan.ru выяснил, хватит ли казанцам парацетамола.

По данным специалистов колл-центра "Справочная лекарств. 003" в Казани более чем достаточно жаропонижающего средства "Парацетамол". Как сообщили сотрудники центра, парацетамол можно найти во всех государственных аптеках города. Только в Дербышках его более 100 штук.

Корреспондент ProKazan.ru также обзвонил несколько казанских аптек.

Практически во всех из них в наличии имеется либо сам препарат, либо его более дорогостоящие аналоги.

В аптеке "Эконом" на Чуйкова, например, вместо парацетамола предложили приобрести панадол, а в аптеке "Сакура" на Ершова в наличии имеется парацетамол с витамином C за 98 рублей. В аптеке "Фармлэнд" на улице Достоевского сообщили о существенных запасах обычного парацетамола. В самом центре города в аптеке "Алоэ-фарм" предложили купить 20 таблеток парацетамола за 19 рублей. Только на Бутлерова в аптеке "Саулык" жаропонижающего препарата не оказалось. В Дербышках в аптеке на улице Советской парацетамол можно купить всего за 6 рублей.

Местные фармацевты считают, что в Москве создалась иллюзия дефицита жаропонижающего препарата.

"Просто не успели подвезти", - подметили работники аптеки.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. В Татарстане число зараженных составляет семь человек.