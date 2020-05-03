В ходе строительства Большого Казанского кольца высаживают деревья

В столице Татарстана продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Оно стартовало в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В качестве компенсационного озеленения на прошлой неделе посажены 197 деревьев вдоль подпорных стен №1 и №2, а также на других участках строящегося объекта. Из 1000 саженцев липы, ели и березы уже высажены 705. Проводится прокладка системы полива зеленых насаждений. На стройке 1 этапа на прошедшей неделе были заняты 147 человек инженерно-технического персонала и 38 единиц спецтехники.

Напомним, что 1 этап Большого Казанского кольца включает четырехполосную дорогу (по две полосы в каждом направлении). Она будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Между полосами встречного движения запроектирована разделительная полоса шириной 9,5 м по которой будет проложено два трамвайных пути, а так же выполнены тротуары шириной от 2 до 4,5 м. Над Фермским шоссе в рамках первого этапа будет построен путепровод длиной 109,7 м и шириной 35,78 м под 4 полосы движения автотранспорта и двухпутные трамвайные линии.