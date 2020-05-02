В 28 магазинах республики не соблюдают меры по профилактике коронавируса. Об этом сообщается в докладе руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверки в 367 магазинах Татарстана. Нарушения были обнаружены в 28 из них.

Жители отправили 27 жалоб на отсутствие средств индивидуальной защиты в таких учреждениях, как «Агроторг», «Пятерочка», «Магнит», «Бахетле-1», «Эдельвейс», «Ашан», «Глобус Маркет» и другие.

В период с 19 марта по 30 апреля поступило 62 обращения. Основные жалобы граждан были связаны с отсутствием масок и перчаток у сотрудников (27), с работой баров и кальянных (22), с несоблюдением дезинфекционного режима (8), с повышением цен на лимон, имбирь и гречку (5).