За последние сутки в России подтверждены 3448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, сообщают в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 2304 человек, из них 318 выписаны за последние сутки.

В России число заболевших - почти 28 тысяч человек

Также за сутки зафиксировано 34 летальных случая: 7 в Москве, 7 в Московской области, 3 во Владимирской области, 3 в Республике Дагестан, 2 в Санкт-Петербурге, 2 в Курской области, 2 в Астраханской области, 1 в Республике Ингушетия, 1 в Республике Чувашия, 1 в Калужской области, 1 в Республике Мордовия, 1 в Оренбургской области, 1 в Новосибирской области, 1 в Белгородской области, 1 в Республике Адыгея. За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека.

В Татарстане на 16 апреля выявлен 21 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии заболело 128 человек, летальных исходов нет.