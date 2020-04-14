Стало известно, когда в Казани запустят новую канализационную насосную станцию «Заречная»

Строительство КНС "Заречная" в Казани вышло на финишную прямую. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Возведение объекта идет с 2016 года по инвестпрограмме "Водоканала" и при поддержке президента РТ, пуско-наладочные работы могут начаться уже в июле этого года.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил строящуюся станцию и проинспектировал ход работы.

"Мы вышли на финишную прямую завершения одного из важнейших инфраструктурных объектов города. Это проект, о котором мы мечтали уже очень давно. Это те кровеносные системы города, без которых невозможно его развитие. <...>Это позволит нам открыть новые возможности по строительству в городе на несколько миллионов квадратных метров, возвести новые соцобъекты, жилье, объекты бизнеса", - отметил Метшин.

Ввод в действие насосной станции позволит "Водоканалу" принять дополнительно еще 2,5 тысячи кубических метров сточных вод в час на первом этапе, при полном завершении строительства насосная станция будет выведена на проектную мощность в объеме 20 тысяч кубических метров в час. Нормальным канализованием будут обеспечены порядка 650 тысяч жителей в северной части города – Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском и части Советского района.

Сейчас за эту работу отвечает КНС "Верхняя", производительность которой не превышает 12 тысяч кубометров в час, а возраст составляет 47 лет. Если пуско-наладочные работы пройдут успешно, то в эксплуатацию новую КНС запустят уже в этом году.