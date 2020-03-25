В Казани вынесли приговор инженеру Минобороны, который украл 19 миллионов рублей

Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении инженера одного их военных представительств Минобороны России. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2013-2014 годах злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием похитил более 19 миллионов рублей, выделенных по госконтракту на выполнение опытно-конструкторских работ. Таким образом, исполнителю гособоронзаказа – научно-исследовательскому учреждению причинен ущерб в особо крупном размере.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Иск о взыскании с него похищенных денежных средств, заявленный представителем потерпевшей организации, суд удовлетворил в полном объеме.