В «Последнем герое» на ТВ-3 начинается самое интересное: в эти выходные – объединение племён

В шоу канала ТВ-3 «Последний герой. Зрители против звёзд» близится кульминация. В эту субботу, 21 марта, в 19:00 произойдёт объединение племён и, наконец, станет известно, кому из зрителей предстоит выживать на одном острове бок о бок с оставшимися знаменитостями. Напомним, кто ещё в игре и в каких отношениях находится с другими участниками.

Надежда Ангарская из Comedy Woman в первый же день поссорилась с рэпером Птахой из-за скандально известной Насти Рыбки – отказалась поддержать командный бойкот «эскортницы», как обозвал девушку Птаха. С тех пор у них затяжной конфликт, который, даже, чуть было не привёл к рукоприкладству – причём со стороны Ангарской, которая, по её словам, сдерживается из последних сил: «Так как он мужчина, я не могу ударить его по лицу, ведь я его унижу. Будет очень жёсткая драка, в которой он будет выглядеть некрасиво, а я ещё хуже. Этого нельзя допускать, женщина с мужчиной вообще не должны драться».

Надежда Ангарская

Остальные звёзды стараются ни с кем не ругаться, но танцор Евгений Папунаишвили явно сдружился с Птахой, а актриса Наталья Бардо и вовсе нашла себе поклонника «по ту сторону баррикад» – юного дояра Дмитрия Павлюка из села в Белгородской области. «Мальчиков у нас всё меньше, и я очень ждала момента, когда попрошу Диму помочь нам. Мне, как девочке, приятно», – делится актриса, которую дома ждут маленький сын и муж Марюс Вайсберг.

Евгений Папунаишвили

До этого Павлюк утверждал, что едет на шоу, чтобы вернуть маленькую дочь и любимую жену, которая не смогла простить ему измены. Рассказав звёздам о своей нелёгкой судьбе, он понравился и Птахе, который теперь говорит, что именно Павлюк должен стать «Последним героем». Правда, в самом племени зрителей считают иначе: до недавнего времени там действовал мощный альянс молодёжи. У Элины Пашковской из Таганрога и ростовского пекаря Александра Ложкина завязалась дружба, а может, и нечто большее – пару часто видели держащимися за руки, не раз они засыпали и просыпались в объятьях друг друга, пока девушку не «убрали» конкуренты. С ними в коалиции был и столичный промоутер вечеринок Михаил Еремеев, а вот как он поведёт себя дальше – вопрос открытый. Наконец, в игре ещё остаются профессиональный покерный игрок из Сочи Игорь Жук и уральская таксистка Наталья Хапугина, которые предпочитают рассчитывать только на себя и не вступать ни с кем в заговоры.

Наталья Хапугина

Теперь в шоу изменятся обстоятельства и соотношения сил в объединённой команде, и участникам нужно будет всё начинать по-новому. Слабых игроков уже не осталось, борьба становится острее, а значит, пришло время делать финальные ставки на то, кто именно из этих героев станет последним!