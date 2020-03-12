В Татарстане из-за коронавируса перенесут культурные и спортивные события

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова на брифинге заявила о переноса в Татарстане спортивных и культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

По словам Галимовой, планы переноса всех мероприятий разработают во взаимодействии с оргкомитетами и федерациями спорта. Кроме того, Рустам Минниханов принял решение отменить все заграничные командировки сотрудников органов госвласти РТ.

Напомним, ранее в Татарстане отменили все массовые мероприятия в школах. Педагогам рекомендовано следить за самочувствием детей и в случае выявления симптомов ОРВИ изолировать их от класса.