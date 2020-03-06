В Казани поймали девушек, которые пытались вынести под одеждой еду и бытовую химию из магазина

В Приволжском районе Казани в одном из гипермаркетов задержали двух молодых девушек, которые пытались украсть из торговой точки товар.

По данным пресс-службы Росгвардии, в гипермаркете на проспекте Победы сработала тревожная сигнализация. Патрульный экипаж городского УВО Росгвардии прибыл на место вызова и уточнил у персонала детали произошедшего.

Выяснилось, что сотрудники службы безопасности, наблюдавшие по видеокамерам за происходящим в торговом зале, заметили, как одновременно в двух залах две молодые посетительницы набирают со стеллажей продукты питания, предметы бытовой химии и прячут похищенный товар под верхней одеждой. После этого девушки отправляются к выходу, минуя кассовую зону.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали девушек и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Задержанные - 17-летняя студента казанского вуза и 18- летняя местная жительница - сообщили, что не знают друг друга. Похищенный товар на общую сумму свыше 7000 рублей изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Кража".

