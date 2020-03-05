Полицейского из Казани задержали по подозрению в торговле наркотиками

В Казани сотрудник полиции подозревается в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

По информации МВД Татарстана, троих жителей Елабужского района, в числе которых сотрудник полиции, задержали по подозрению в распространении наркотиков. Правоохранитель находился в должности инспектора по исполнению административного законодательства.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего в МВД РТ по данному факту проводится служебная проверка. Полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, отметили в полиции.