В Казань приедет знаменитый толстый кот Виктор

С 11 по 13 марта в Казани будет гостить кот Виктор, известный тем, что его не пустили в самолет из-за лишнего веса. О поездке в Казань в своем "Инстаграм" рассказал владелец кота.

Хозяин с питомцем приедут как туристы, сообщает kazancat.ru. Можно ли будет встретиться с Михаилом и его питомцем, пока неизвестно.

Напомним, что в ноябре 2019 года Михаила Галина с котом не пустили в самолет "Аэрофлота". Обманом он смог проникнуть в самолет, после чего написал в "Фейсбук" пост. Кота и его хозяина начали приглашать в разные города, в том числе, приглашение озвучил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.