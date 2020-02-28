В Казани на Несмелова столкнулись сразу пять машин

Сегодня, 28 февраля, в Казани около Речного техникума произошло массовое ДТП.

Видеозапись последствий аварии опубликована в "Инстаграм". Судя по кадрам, один из автомобилей врезался в забор, отделяющий трамвайные пути от проезжей части. На некотором расстоянии стоят еще четыре машины, столкнувшиеся друг с другом. По данным Яндекс. Навигатора, авария не вызвала длительных заторов на участке дороги.

ДТП вызвало недоумение у пользователей соцсетей:

"На ровной дороге"

"Все за смотрелись на метеор"

"Гололед что ли такой был ⁉️"

"Просто там все мчатся на высокой скорости, и ещё перестраиваются виртуозно, для меня этот отрезок дороги причём в обе стороны как частичка Индии. что с центра что в центр" - отмечают комментаторы.

Напомним, что вчера в смертельном ДТП с участием легковушки и фуры погибло два человека.