В Казани аналитики Big Data получают почти вдвое меньше, чем их московские коллеги

Сервис поиска работы Superjob проанализировал зарплаты аналитиков Big Data в 70 крупнейших городах России, в том числе в Казани.

Как показало исследование, в Казани зарплата у таких специалистов привлекательна по сравнению с другими отраслями, но ощутимо ниже чем в других крупным городах страны. Тогда как в Москве она составляет в среднем 160 тысяч рублей в месяц, в Петербурге - 131 тысячу, казанские аналитики Big Data могут рассчитывать на 90 тысяч рублей. Для сравнения, в о Владивостоке этот же специалист получит 120 тысяч рублей, в Новосибирске - 96 тысяч, в Ростове-на-Дону - 99 тысяч рублей, в Хабаровске – 115 тысяч рублей в месяц.

При этом по сравнению с городами Поволжья в Казани зарплата аналитика Big Data выигрывает: в Ульяновске, Чебоксарах и Нижнекамске данный специалист зарабатывает 75 тысяч рублей, в Йошкар-Оле – 74 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, сколько в среднем зарабатывают казанцы и как выживают на эти деньги.

Аналитик Big Data - это специалист, которому необходимы познания в математике, статистике, информатике, компьютерных науках, бизнесе и экономике. Он изучает большие массивы данных, содержащие разрозненную информацию, например, результаты исследований, рыночные тенденции, предпочтения клиентов для того, чтобы найти между ними логические связи и на основании этого разрабатывать бизнес-модели и различные решения. Исследования могут улучшать работу компаний, обслуживание клиентов и даже приводить к научным открытиям.