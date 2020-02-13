41-летний гражданин Украины предстанет перед судом в РТ по обвинению в отмывании денег, полученных преступным путем.

По данным прокуратуры республики, в 2015-2017 годах фигурант дела, являясь председателем кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», принимал от граждан личные сбережения в качестве вкладов, за пользование деньгами он обещал выплатить от 11 до 19 процентов годовых. Однако в дальнейшем привлеченные денежные средства он присвоил.

В результате жертвами «финансовой пирамиды» стали 409 граждан, в том числе жители Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Адыгеи, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Ростовской, Ульяновской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Свердловской областей, Ставропольского края, которым причинён ущерб на сумму более 160 миллионов рублей. Часть похищенных денег - свыше 96 миллионов рублей обвиняемый легализовал путём приобретения 42 единиц техники: вагон-домов, грузовых и легковых автомобилей.

Свою вину мужчина полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он взят под стражу, в ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски. Наложен арест на 42 единицы техники. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.