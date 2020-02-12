ФСБ потребовала доступ к переписке пользователей у крупнейших российских сайтов

ФСБ потребовала у крупнейших российских сайтов ключи для дешифровки переписки пользователей. Соответствующие письма, как сообщает "Медуза", получили этим летом "Авито", "Хабр", "RuTube" и другие компании из реестра организаторов распространения информации Роскомнадзора. Всего их порядка 200.

В письмах говорится, что компании, их получившие, обязаны предоставить ФСБ круглосуточный доступ к информационной системе организации, а также ключи для расшифровки трафика. Если компания не предоставит доступ, это будет являться нарушением КоАП РФ, компанию оштрафуют и все равно будут требовать доступ. Если компания вновь откажется, то ресурсы, ключи от которых не были предоставлены, будут заблокированы на территории России.

Напомним, что в январе новый министр связи РФ предложил дать силовикам онлайн-доступ к персональным данным россиян.