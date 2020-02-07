Сегодня, 7 февраля, на крыльце здания Минэкономики Татарстана была обнаружена бесхозная сумка. В целях обеспечения безопасности по существующему регламенту на место по сигналу "тревожной кнопки" были вызваны сотрудники МЧС и МВД, наряды прибыли в течение нескольких минут.

На месте специалисты нашли хозяина сумки: им оказался пожилой мужчина. Как объяснил пенсионер, он приехал в мечеть для пятничной молитвы и, чтобы не создавать неудобств для прихожан, решил оставить личные вещи за территорией мечети.

Сотрудники ведомств дополнительно проверили здание Минэкономики РТ, меры по обеспечению безопасности соблюдаются в штатном режиме, сообщают в пресс-службе министерства.