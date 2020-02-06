Полиция Казани ищет пострадавших от действий местной ОПГ. Есть фото участников

Главное следственное управление МВД РТ разыскивает потерпевших от действий организованной группы. Как сообщают в ведомстве, в ходе оперативной разработки полицейские задержали 17 участников организованной группы, которые в период с марта 2014 по февраль 2019 года совершили серию преступлений в отношении предпринимателей Советского района Казани.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей: это "Незаконный оборот наркотиков","Незаконный оборот оружия", "Кража" и "Вымогательство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Неправомерное завладение автомобилем", "Грабеж", "Разбой","Хулиганство" и "Угроза убийством".

У сотрудников полиции есть основания полагать, что обвиняемые, а также их неустановленные на данный момент сообщники, совершили ряд аналогичных преступлений.

Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан по тел.: (843) 291-26-49, 291-26-45.