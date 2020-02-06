Казанцы смогут отбывать исправительные работы в театре и на винзаводе

В мэрии Казани опубликовали список предприятий, учреждений и частных компаний, в которых казанцы могут отбывать исправительные и обязательные работы. Документ размещен на официальном сайте городского руководства.

Всего в перечне 180 учреждений. Среди них - Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполкома Казани, театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля, Казанский авиационный завод имени Горбунова, "Татфлот", Винзавод Vigrosso – филиал АО "Татспиртпром", частное охранное агентство, хлебзавод, а также десятки предприятий сферы ЖКХ, частных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что трудоустроенный гражданин, которому назначены исправительные работы, будет отбывать их по месту работы, нетрудоустроенный - недалеко от своего места жительства. Обязательные работы осужденному придется отбывать в свободное от основной работы или учебы время. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяют органам местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями